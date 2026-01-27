¡Atención pescadores! Ya hay tope para capturar curvina golfina este año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tú o alguien que conoces pesca curvina golfina en el Alto Golfo de California, esto te interesa: la la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ya puso los límites para la temporada 2026, y no cumplirlos puede traer sanciones.

Según la publicación en el Diario Oficial de la Federación, este año se podrán capturar hasta 4 mil 485 toneladas en peso entero de esta especie, lo que equivale a unas 3 mil 738 toneladas ya limpias y 78.5 toneladas de buche, que es una parte muy cotizada del pez.

Cada embarcación tendrá permitido sacar alrededor de seis toneladas por viaje, que ya procesado sería poco más de cinco toneladas y 106.5 kilos de buche.