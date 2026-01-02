¡Atención padres! Fecha oficial del regreso a clases tras festividades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el cierre de las festividades navideñas y de Año Nuevo, las vacaciones de invierno están a punto de concluir para millones de estudiantes de educación básica en México. Este periodo, que comenzó el pasado lunes 22 de diciembre, permitió que niñas, niños y adolescentes disfrutaran de un merecido descanso junto a sus familias.

Las vacaciones de invierno se caracterizan por ofrecer un par de semanas de pausa escolar, donde los alumnos de preescolar, primaria y secundaria pueden relajarse, celebrar las fiestas típicas de la temporada y recargar energías para el inicio del nuevo año escolar.

Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las clases se reanudarán el lunes 12 de enero de 2026. Mientras tanto, docentes y personal administrativo retomarán sus actividades a partir del miércoles 7 de enero, lo que permite organizar la operación escolar y asegurar un regreso ordenado para los estudiantes.