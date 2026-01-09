¡Atención! Intermitencias en registro de líneas móviles por saturación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, como parte del proceso de registro de líneas móviles en México, se han presentado intermitencias en las plataformas de gestión debido al alto flujo de usuarios.

A través de una tarjeta informativa publicada en redes sociales, la CRT señaló que mantiene comunicación constante con las compañías telefónicas para garantizar el funcionamiento correcto de las plataformas. El incremento de usuarios interesados en registrar sus líneas ha generado una alta demanda que ha ocasionado fallas temporales en el sistema.

"Los operadores comunicaron que ante el interés de los usuarios por cumplir con el proceso de vinculación se ha generado un gran flujo de registros, motivo por el cual se han presentado algunas intermitencias", señala el documento.