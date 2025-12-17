¡Atención conductores! El Operativo 30 Delta asegura tu viaje estas vacaciones

Además, el operativo contará con el apoyo de 16 unidades médicas distribuidas a lo largo de 7 puntos estratégicos en carreteras, así como en 16 terminales de autobuses, para asegurar que los operadores mantengan su integridad física durante su jornada.

Seguridad y Emergencias

Además de las inspecciones médicas, el SICT recuerda a los usuarios que en caso de emergencia, pueden contactar al número 911 para asistencia inmediata.

Este operativo tiene como propósito reducir los accidentes viales y mejorar la seguridad de todos los que transitan por las carreteras federales durante el periodo vacacional de fin de año.

