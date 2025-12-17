¡Atención conductores! El Operativo 30 Delta asegura tu viaje estas vacaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las vacaciones de invierno 2025, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) implementará del 19 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026 el operativo 30 Delta. Este esfuerzo tiene como objetivo garantizar la seguridad en las carreteras federales y en las terminales de autobuses, para proteger tanto a los turistas como a los conductores.
Durante el operativo, se llevarán a cabo inspecciones médicas a los conductores del autotransporte federal. Estas verificaciones incluirán:
Exámenes médicos generales, que contemplan la revisión de signos vitales, coordinación psicomotriz, y una evaluación cardíaca.
Pruebas de detección de alcohol y otros agentes que pudieran afectar la seguridad en las vías.
Además, el operativo contará con el apoyo de 16 unidades médicas distribuidas a lo largo de 7 puntos estratégicos en carreteras, así como en 16 terminales de autobuses, para asegurar que los operadores mantengan su integridad física durante su jornada.
Además de las inspecciones médicas, el SICT recuerda a los usuarios que en caso de emergencia, pueden contactar al número 911 para asistencia inmediata.
Este operativo tiene como propósito reducir los accidentes viales y mejorar la seguridad de todos los que transitan por las carreteras federales durante el periodo vacacional de fin de año.
SHA