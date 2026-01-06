¡Atención bikers! Suzuki llama a revisión por riesgo en frenos y encendido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a los propietarios de motocicletas Suzuki en México, debido a fallas detectadas en los modelos GSX250/F (años 2022-2025) y DR150 (año 2026).

En total, se trata de 8 mil 347 unidades llamadas a revisión por la empresa Suzuki Motor de México, con el objetivo de prevenir riesgos que afecten la funcionalidad de frenos o el sistema de encendido.

🔧 Fallo en frenos afecta a 8 mil 170 motocicletas GSX250/F

Según Profeco, en estas unidades se detectó que podrían haberse instalado pinzas de freno de modelos diferentes, lo que impediría que las pastillas hagan contacto correcto con el disco, reduciendo la capacidad de frenado.

Suzuki reemplazará el soporte de la pinza de freno trasero sin costo, incluso si la unidad ya no está dentro del periodo de garantía.

⚠️ DR150 podría fallar al encender

En 177 motocicletas modelo DR150 año 2026, se identificó el riesgo de que una grieta en el relé del motor de arranque permita la entrada de humedad, lo que podría impedir que el motor encienda. El fabricante reemplazará todo el conjunto del relé de forma gratuita.