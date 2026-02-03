¡Atención! Así será ahora el proceso de entrega de visas NIV en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en México informó este miércoles sobre un nuevo esquema de entrega de visas NIV (visas de no inmigrante), por lo que los solicitantes deberán confirmar su opción de entrega el mismo día en que su visa sea aprobada.

Tiempos estimados de entrega

Visa en tarjeta (tipo border card): 3 a 4 semanas.

Visa estampada en pasaporte: 5 a 7 días hábiles.

Opciones de entrega con costo adicional

Recolección en sucursal DHL.

Entrega a domicilio.

Estas opciones deben elegirse el mismo día en que la visa sea aprobada.

Una vez seleccionadas, no podrán modificarse.