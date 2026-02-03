México

¡Atención! Así será ahora el proceso de entrega de visas NIV en México

¡Atención! Así será ahora el proceso de entrega de visas NIV en México
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en México informó este miércoles sobre un nuevo esquema de entrega de visas NIV (visas de no inmigrante), por lo que los solicitantes deberán confirmar su opción de entrega el mismo día en que su visa sea aprobada.

Tiempos estimados de entrega

  • Visa en tarjeta (tipo border card): 3 a 4 semanas.

  • Visa estampada en pasaporte: 5 a 7 días hábiles.

Opciones de entrega con costo adicional

  • Recolección en sucursal DHL.

  • Entrega a domicilio.

Estas opciones deben elegirse el mismo día en que la visa sea aprobada.
Una vez seleccionadas, no podrán modificarse.

Opción sin costo (predeterminada)

  • Recolección en el CAS (Centro de Atención al Solicitante).
    Los solicitantes recibirán un correo electrónico cuando su visa esté lista para recoger. Posteriormente, deberán agendar una cita para recoger el documento.

Para gestionar la entrega, la embajada puso a disposición el sitio:
usembmx.com/VisaDelivery

Este cambio aplica a todos los solicitantes cuya visa sea aprobada a partir de la entrada en vigor del nuevo esquema.

BCT

México
visas
visas NIV

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com