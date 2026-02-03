¡Atención! Así será ahora el proceso de entrega de visas NIV en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de Estados Unidos en México informó este miércoles sobre un nuevo esquema de entrega de visas NIV (visas de no inmigrante), por lo que los solicitantes deberán confirmar su opción de entrega el mismo día en que su visa sea aprobada.
Visa en tarjeta (tipo border card): 3 a 4 semanas.
Visa estampada en pasaporte: 5 a 7 días hábiles.
Recolección en sucursal DHL.
Entrega a domicilio.
Estas opciones deben elegirse el mismo día en que la visa sea aprobada.
Una vez seleccionadas, no podrán modificarse.
Recolección en el CAS (Centro de Atención al Solicitante).
Los solicitantes recibirán un correo electrónico cuando su visa esté lista para recoger. Posteriormente, deberán agendar una cita para recoger el documento.
Para gestionar la entrega, la embajada puso a disposición el sitio:
usembmx.com/VisaDelivery
Este cambio aplica a todos los solicitantes cuya visa sea aprobada a partir de la entrada en vigor del nuevo esquema.
BCT