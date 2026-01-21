¡Atención ARMY! BTS cambia la fecha de preventa en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa BIGHIT MUSIC anunció este miércoles un cambio en el calendario oficial de la preventa exclusiva para miembros del club de fans ARMY, correspondiente a los conciertos que ofrecerá BTS en la Ciudad de México como parte de su gira mundial “ARIRANG World Tour”.

De acuerdo con el comunicado difundido este 21 de enero, la preventa ARMY Membership para las tres fechas programadas en el Estadio GNP Seguros —7, 9 y 10 de mayo de 2026— se realizará únicamente el viernes 23 de enero, en horarios específicos según el día del concierto. Para los días 7 y 9 de mayo, los boletos estarán disponibles de 9:00 a.m. a 9:59 p.m., mientras que para el 10 de mayo la preventa se activará de 12:00 p.m. a 9:59 p.m.

Por su parte, la venta general se mantiene para el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 horas, disponible para todo el público a través de la plataforma de Ticketmaster México. Cabe recordar que sólo podrán participar en la preventa quienes hayan registrado su membresía activa en Weverse dentro del periodo estipulado anteriormente.