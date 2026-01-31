Ataque armado en Colima deja dos mujeres muertas; reportan que son familiares de Mario Delgado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este sábado 31 de enero de 2026, un violento ataque armado sacudió la capital del estado de Colima, dejando como saldo el asesinato de dos mujeres, quienes, según primeros reportes, fueron identificadas como familiares directas del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 de la mañana en un domicilio ubicado en la colonia Placetas, entre las calles Río Salado y Fray Pedro de Gante, según reportes ministeriales.
Las víctimas fueron identificadas de forma preliminar como María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, madre e hija, respectivamente. De acuerdo con información confirmada por el diputado federal Felipe Delgado, María Eugenia era tía del titular de la SEP y hermana de Felipe Delgado Guízar, padre del funcionario fallecido en 2011. Sheila era su prima.
Según los primeros reportes, varios sujetos armados irrumpieron de forma violenta en la vivienda, utilizando mazos para forzar la entrada, tras lo cual dispararon en repetidas ocasiones contra las dos mujeres. Posteriormente, los agresores se dieron a la fuga.
El diputado Felipe Delgado, hermano del secretario de Educación, compartió públicamente el parentesco con las víctimas y señaló que una de ellas se dedicaba a la venta de comida, como parte de su rutina diaria.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de seguridad de diversas corporaciones y personal de la Fiscalía General del Estado de Colima, quienes confirmaron que las mujeres ya no contaban con signos vitales y realizaron las diligencias iniciales para integrar la carpeta de investigación.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han reportado personas detenidas ni se ha establecido un móvil claro detrás del crimen. El doble homicidio ha generado indignación en la comunidad local y en el ámbito político nacional.
