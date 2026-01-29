Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, fue abucheado e increpado con gritos de “¡asesino!” durante una conferencia en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), en Francia. El incidente ocurrió el jueves, cuando el exmandatario se preparaba para participar como ponente en un foro académico.
En videos difundidos a través de redes sociales se oye cómo varios asistentes, identificados como estudiantes mexicanos, se levantan de sus asientos y gritan consignas como “¡asesino!” y “¡lárgate!”, en referencia a la política de seguridad implementada durante su sexenio, conocida como “guerra contra el narcotráfico”.
El evento formaba parte de un ciclo de conferencias organizado por la institución francesa, y según medios internacionales, el objetivo era abordar temas de democracia y seguridad en América Latina. Sin embargo, la intervención del expresidente mexicano generó una respuesta inmediata por parte de la comunidad estudiantil, que cuestionó su legitimidad para hablar del tema.
La política de seguridad de Calderón ha sido objeto de controversia por el aumento en los niveles de violencia durante su administración, así como por las miles de víctimas civiles registradas en enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos del crimen organizado. A más de una década de su gobierno, el expresidente sigue enfrentando críticas tanto en México como en el extranjero.
