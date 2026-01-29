En videos difundidos a través de redes sociales se oye cómo varios asistentes, identificados como estudiantes mexicanos, se levantan de sus asientos y gritan consignas como “¡asesino!” y “¡lárgate!”, en referencia a la política de seguridad implementada durante su sexenio, conocida como “guerra contra el narcotráfico”.

El evento formaba parte de un ciclo de conferencias organizado por la institución francesa, y según medios internacionales, el objetivo era abordar temas de democracia y seguridad en América Latina. Sin embargo, la intervención del expresidente mexicano generó una respuesta inmediata por parte de la comunidad estudiantil, que cuestionó su legitimidad para hablar del tema.