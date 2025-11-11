Asesinato de Carlos Manzo no fue por falla en protocolo, señala Sedena

"El protocolo no falló […] hablo de la Guardia Nacional", declaró Trevilla este martes durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; subrayó, los elementos federales asignados cuentan con preparación especializada para la protección de funcionarios públicos.

El titular de la Sedena explicó que uno de los retos en este tipo de situaciones es que la persona protegida esté dispuesta a seguir las medidas sugeridas:

"Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos".

El general Trevilla señaló que, de haber aceptado la protección directa de la Guardia Nacional, el nivel de seguridad alrededor del alcalde podría haberse incrementado:

"Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad”.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del pasado 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de Velas en Uruapan. El autor material del crimen fue abatido en el lugar, pero la investigación continúa para esclarecer la participación de otros actores.