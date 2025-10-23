Asesinan a otro empresario citrícola, ahora en Veracruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un empresario del sector citrícola fue asesinado a balazos la madrugada de este jueves en el municipio de Álamo Temapache, en Veracruz, de acuerdo a reportes de medios nacionales.

La víctima, según lo informado, fue identificada como Javier Vargas, de 43 años de edad.

El ataque ocurrió en la colonia Jardín Nuevo, donde hombres armados interceptaron al empresario y le dispararon en múltiples ocasiones.

Aunque fue trasladado con vida al hospital general de Álamo Temapache, Javier Vargas perdió la vida mientras recibía atención médica.

Los agresores huyeron del lugar tras el ataque. El sitio fue asegurado por elementos de seguridad, quienes iniciaron los trabajos periciales correspondientes para recabar evidencia.