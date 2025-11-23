Asesinan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica; Fiscalía inicia investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el asesinato de Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde del municipio de Zongolica, en hechos ocurridos este fin de semana en la comunidad de Piedras Blancas.
En un comunicado oficial, la FGE indicó que, a través de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, se abrió una carpeta de investigación y ya se encuentran en curso las diligencias correspondientes por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales.
Mezhua Campos, identificado por sus iniciales J.C.M.C., fue presidente municipal de Zongolica entre 2018 y 2021, cargo al que llegó tras ganar las elecciones de 2017 bajo la coalición PAN–PRD. Antes de ocupar ese puesto, también fue dirigente estatal del PRD en Veracruz, donde se convirtió en una de las figuras más visibles de esa fuerza política en la entidad.
En años recientes, impulsó un proyecto político independiente con miras a la gubernatura de Veracruz, además de buscar construir una nueva plataforma ciudadana en el estado.
La noticia del asesinato fue confirmada también desde su cuenta personal de Facebook, donde se publicó un mensaje de despedida:
“Juan Carlos era un hombre íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano. Pedimos a todos eleven una oración por su eterno descanso.”
Hasta el momento, la FGE no ha revelado posibles móviles ni líneas de investigación sobre el ataque.
BCT