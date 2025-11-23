Asesinan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica; Fiscalía inicia investigación

Mezhua Campos, identificado por sus iniciales J.C.M.C., fue presidente municipal de Zongolica entre 2018 y 2021, cargo al que llegó tras ganar las elecciones de 2017 bajo la coalición PAN–PRD. Antes de ocupar ese puesto, también fue dirigente estatal del PRD en Veracruz, donde se convirtió en una de las figuras más visibles de esa fuerza política en la entidad.

En años recientes, impulsó un proyecto político independiente con miras a la gubernatura de Veracruz, además de buscar construir una nueva plataforma ciudadana en el estado.

La noticia del asesinato fue confirmada también desde su cuenta personal de Facebook, donde se publicó un mensaje de despedida:

“Juan Carlos era un hombre íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano. Pedimos a todos eleven una oración por su eterno descanso.”