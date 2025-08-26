Asesinan a joven en cita con su vecina; acusan que ella "lo puso", en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven, identificado como Irving, fue asesinado a balazos mientras se encontraba en una cita con su vecina, Frida Sofía 'N', en calles de la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El reporte indica que la cita fue acordada mediante mensajes de WhatsApp, en los que la joven fijó el punto de encuentro. Minutos después de su llegada, el joven fue atacado por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, alrededor de las 02:00 horas, Frida Sofía caminaba mientras enviaba mensajes a Irving. En la conversación, ella le pedía que se bajara del vehículo y lo esperaba afuera de una estética. Al llegar al lugar, ambos caminaron por la zona durante algunos minutos hasta que fueron interceptados por los agresores.

Los atacantes dispararon a Irving en al menos 12 ocasiones. Primero fue herido en el abdomen y, cuando cayó al suelo, uno de los sujetos descendió de la moto para rematarlo con más disparos en el tórax y la cabeza. En ese momento, Frida Sofía escapó corriendo por un callejón cercano, el mismo por donde después huyó uno de los agresores.