Asesinan a joven en cita con su vecina; acusan que ella "lo puso", en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven, identificado como Irving, fue asesinado a balazos mientras se encontraba en una cita con su vecina, Frida Sofía 'N', en calles de la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El reporte indica que la cita fue acordada mediante mensajes de WhatsApp, en los que la joven fijó el punto de encuentro. Minutos después de su llegada, el joven fue atacado por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta.
De acuerdo con las cámaras de seguridad, alrededor de las 02:00 horas, Frida Sofía caminaba mientras enviaba mensajes a Irving. En la conversación, ella le pedía que se bajara del vehículo y lo esperaba afuera de una estética. Al llegar al lugar, ambos caminaron por la zona durante algunos minutos hasta que fueron interceptados por los agresores.
Los atacantes dispararon a Irving en al menos 12 ocasiones. Primero fue herido en el abdomen y, cuando cayó al suelo, uno de los sujetos descendió de la moto para rematarlo con más disparos en el tórax y la cabeza. En ese momento, Frida Sofía escapó corriendo por un callejón cercano, el mismo por donde después huyó uno de los agresores.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) logró ubicar y detener a Frida Sofía "N" menos de 48 horas después del crimen. Durante su aprehensión, los oficiales le aseguraron cinco cartuchos útiles y varias dosis de droga. Las autoridades la señalan como presunta responsable de haber “puesto” a Irving, facilitando el ataque.
Aunque los familiares indicaron que Irving apenas conocía a la joven, la investigación reveló que tanto él como algunos de sus familiares estaban relacionados con la venta de droga en la zona, lo que habría derivado en ataques previos. Frida Sofía permanece recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, mientras continúan las labores para ubicar a los dos responsables del homicidio.
