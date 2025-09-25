Asesinan a jefe regional de la Fiscalía en Guanajuato; fue emboscado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Juan Alberto Camarillo Zavala, jefe regional de la Delegación D de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fue asesinado la mañana de este jueves en un ataque armado registrado sobre la carretera San Felipe–Dolores Hidalgo, a la altura de la comunidad La Quemada.
En el lugar se localizó un vehículo calcinado y, metros más adelante, el cuerpo sin vida del agente, quien tenía más de 25 años de servicio dentro de la institución y era originario de San Felipe.
Camarillo Zavala era ampliamente reconocido por su labor en trámites y operativos en la zona norte del estado, que incluye los municipios de Ocampo, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión.
En el sitio se desplegó una fuerte movilización de seguridad, con presencia del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, elementos de la propia Fiscalía y unidades de la Cruz Roja, quienes acudieron a resguardar la zona, auxiliar a posibles heridos y realizar las diligencias correspondientes.
La vialidad fue cerrada en ambos sentidos por varias horas mientras peritos procesaban el lugar y recababan indicios del ataque.
En un comunicado emitido este 25 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato condenó enérgicamente el asesinato y calificó el hecho como un ataque cobarde y premeditado, dirigido directamente contra el funcionario.
“Juan Alberto ‘N’ fue un servidor público ejemplar”, señaló la dependencia.“Su muerte no solo representa una pérdida irreparable para esta Fiscalía, sino una afrenta directa contra el Estado y la legalidad”.
La institución reafirmó que “la fuerza del Estado se hará sentir” y advirtió que no se permitirá que quienes hacen cumplir la ley sean asesinados por ejercer su deber. Asimismo, indicó que ya se realizan actos de investigación con el objetivo de identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables de este crimen.
RYE-