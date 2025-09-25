Asesinan a jefe regional de la Fiscalía en Guanajuato; fue emboscado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Juan Alberto Camarillo Zavala, jefe regional de la Delegación D de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fue asesinado la mañana de este jueves en un ataque armado registrado sobre la carretera San Felipe–Dolores Hidalgo, a la altura de la comunidad La Quemada.

En el lugar se localizó un vehículo calcinado y, metros más adelante, el cuerpo sin vida del agente, quien tenía más de 25 años de servicio dentro de la institución y era originario de San Felipe.

Camarillo Zavala era ampliamente reconocido por su labor en trámites y operativos en la zona norte del estado, que incluye los municipios de Ocampo, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión.