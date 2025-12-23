Asesinan a exedil Erasmo Medina Ruiz en Oaxaca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ataque armado en el centro de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, dejó una persona muerta; se dijo que se trató del exedil Erasmo Medina Ruiz.

El hecho ocurrió este día sobre la calle Moctezuma, entre Independencia e Hidalgo, donde el hombre fue atacado con disparos de arma de fuego y perdió la vida en el lugar, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes.