Asesinan a exedil Erasmo Medina Ruiz en Oaxaca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ataque armado en el centro de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, dejó una persona muerta; se dijo que se trató del exedil Erasmo Medina Ruiz.
El hecho ocurrió este día sobre la calle Moctezuma, entre Independencia e Hidalgo, donde el hombre fue atacado con disparos de arma de fuego y perdió la vida en el lugar, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes.
Tras el ataque, corporaciones de seguridad acordonaron la zona para preservar la escena y permitir las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía.
El homicidio provocó una fuerte movilización policial en la zona, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
Horas más tarde se dijo que en este caso se siguen dos líneas de investigación: conflicto inmobiliario y de transporte, informó el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla.
