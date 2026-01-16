Aseguran kilo de fentanilo en el AICM; su valor superaría los 20 millones de dólares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades mexicanas aseguraron este viernes un paquete con aproximadamente un kilogramo de fentanilo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sustancia valuada en cerca de 20 millones de dólares, debido a su alta potencia y posibilidad de distribución en dosis.

De acuerdo con un comunicado oficial, el paquete, procedente de un país asiático, fue declarado como “cosméticos”. Sin embargo, durante su revisión con rayos X y con el apoyo del canino “Néstor”, especializado en detección de narcóticos, se identificó la posible presencia de drogas.

En la inspección detallada, los agentes localizaron una bolsa de plástico sellada herméticamente que contenía un polvo blanco. Posteriormente, fue sometida a un análisis de identificación infrarroja, el cual confirmó que se trataba de clorhidrato de fentanilo. El material fue canalizado al laboratorio central de Aduanas para confirmar peso y tipo de sustancia.

Las autoridades estiman que este decomiso impidió la producción de aproximadamente un millón de dosis de fentanilo. No se reveló el nombre de la empresa remitente ni el país exacto de origen del paquete.

El aseguramiento fue resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y personal de Aduanas.

Este operativo ocurre en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha reiterado su intención de atacar a los cárteles mexicanos como parte de su estrategia antidrogas. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rechazado categóricamente cualquier intervención militar extranjera en territorio nacional.

Desde febrero de 2025 y hasta el 14 de enero de 2026, como parte de la Operación Frontera Norte, el gobierno mexicano ha detenido a 10 mil 784 personas y confiscado 119.5 toneladas de droga, entre ellas 602.8 kilogramos de fentanilo, según datos oficiales.

