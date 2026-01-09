Aseguran casi 20 toneladas de tabaco ilegal en el AICM; venía de Japón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo conjunto, autoridades federales aseguraron aproximadamente 20 toneladas de tabaco ilegal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte de una estrategia de inteligencia contra redes de contrabando internacional.
El decomiso se realizó en coordinación entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Aduanas del AICM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), durante revisiones realizadas entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026.
En total se aseguraron 954,380 cajetillas de cigarrillos ilegales, equivalentes a 19,779.5 kilos de tabaco, con un valor comercial superior a los 70.7 millones de pesos.
Las autoridades señalaron que esta acción evitó una evasión fiscal estimada en más de 16.2 millones de pesos, al impedir el incumplimiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), calculado en 17.03 pesos por cajetilla.
Las investigaciones identificaron una red criminal que empleaba declaraciones falsas, subvaluación, guías aéreas alteradas y empresas fachada para importar el producto ilegal desde Narita, Japón, mezclando la mercancía con envíos legítimos en vuelos comerciales y distribuyéndola posteriormente en el mercado clandestino mexicano.
El éxito del operativo se atribuye al trabajo de inteligencia de campo y gabinete, así como al intercambio de información con autoridades japonesas.
BCT