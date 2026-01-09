Aseguran casi 20 toneladas de tabaco ilegal en el AICM; venía de Japón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo conjunto, autoridades federales aseguraron aproximadamente 20 toneladas de tabaco ilegal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte de una estrategia de inteligencia contra redes de contrabando internacional.

El decomiso se realizó en coordinación entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Aduanas del AICM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), durante revisiones realizadas entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026.

En total se aseguraron 954,380 cajetillas de cigarrillos ilegales, equivalentes a 19,779.5 kilos de tabaco, con un valor comercial superior a los 70.7 millones de pesos.