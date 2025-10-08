Asegura IMPI 890 mdp en mercancía "pirata"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 890 millones de pesos ha asegurado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en mercancía "pirata" que entra a México y proviene de otros países, principalmente China, informó el director general, Santiago Nieto Castillo.

En entrevista colectiva durante su gira de trabajo por Morelia, el director comentó que las industrias más afectadas son el textil, el calzado y el juguete; tan solo en las dos primeras, dijo, hay pérdidas de 60 mil y 20 mil empleos por la distribución de productos que se hacen en México, pero que las propias empresa abaratan al ser exportado por China.

"La introducción de productos piratas en nuestro país ha afectado a las industrias, entre ellas el textil, el calzado y el juguete. La operación limpieza, que hasta el momento lleva 890 millones de pesos de bienes asegurados y próximos a destruir, es una reacción del estado mexicano para la protección de sus productos", dijo.