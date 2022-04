Asaltan a diputada del PAN en CDMX; culpa a simpatizantes de MORENA [VIDEO]

Hoy fui objeto de actos de intimidación. Dañaron mi vehículo y me robaron. Esto estaba planeado; es una prueba del rencor que siembra Morena a diario contra quienes pensamos diferente.



No me van a amedrentar, ¡seguiré alzando la voz y defendiendo los intereses de los mexicanos! pic.twitter.com/icYOgqt9NF