Así se ve la tercera tormenta invernal que cubre gran parte de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el espacio, la tercera tormenta invernal de la temporada se observa como un extenso sistema nuboso que cubre amplias zonas del territorio mexicano, principalmente en el norte y noroeste del país, generando condiciones climáticas severas.
En imágenes satelitales, el fenómeno se aprecia como una circulación de baja presión acompañada de densas bandas de nubosidad, las cuales se desplazan sobre México y se asocian con vientos intensos, lluvias persistentes y un marcado descenso de temperaturas.
La fuerza del sistema ha favorecido la presencia de ambientes invernales, con ráfagas de viento que intensifican la sensación térmica y amplias zonas cubiertas por nubosidad, especialmente en regiones serranas donde se prevé la caída de nieve o aguanieve.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta tormenta invernal interactúa con el frente frío número 31, un río atmosférico y una masa de aire ártico, combinación que mantendrá condiciones invernales severas en gran parte del país.
El organismo alertó que se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, vientos intensos, temperaturas extremadamente bajas y nevadas en zonas montañosas, principalmente en los estados del norte y noroeste de México.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en zonas vulnerables al frío y a los efectos del viento.
