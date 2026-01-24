Así se ve la tercera tormenta invernal que cubre gran parte de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el espacio, la tercera tormenta invernal de la temporada se observa como un extenso sistema nuboso que cubre amplias zonas del territorio mexicano, principalmente en el norte y noroeste del país, generando condiciones climáticas severas.

En imágenes satelitales, el fenómeno se aprecia como una circulación de baja presión acompañada de densas bandas de nubosidad, las cuales se desplazan sobre México y se asocian con vientos intensos, lluvias persistentes y un marcado descenso de temperaturas.

La fuerza del sistema ha favorecido la presencia de ambientes invernales, con ráfagas de viento que intensifican la sensación térmica y amplias zonas cubiertas por nubosidad, especialmente en regiones serranas donde se prevé la caída de nieve o aguanieve.