Así se prepara Sheinbaum para su histórico Grito de Independencia [VIDEO]

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México Claudia Sheinbaum, reveló este jueves a través de sus redes sociales, algunas imágenes del ensayo con el que se prepara para encabezar por primera vez el Grito de Independencia, este próximo 15 de septiembre en Palacio Nacional.

En su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal compartió que el miércoles tuvo un ensayo en el Balcón Presidencial, donde se alistó para hacer sonar la campana y ondear la bandera nacional.

"Ayer ensayé. Ya sentí la campana. Había aire por la bandera. [...] Es un acto muy importante, una conmemoración que se ha llevado a cabo en México desde hace muchos años. Y celebramos la independencia. Uno tiene que asumirlo responsablemente, yo como presidenta", expresó Sheinbaum.

Asimismo, enfatizó la importancia simbólica del momento: