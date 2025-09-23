Así se despidió la hija de Mauricio Fernández tras su fallecimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un emotivo homenaje en la propiedad “La Milarca”, familiares, amigos y ciudadanos de San Pedro Garza García, Nuevo León, despidieron este martes al alcalde Mauricio Fernández Garza, quien falleció el 23 de septiembre de 2025 a los 75 años de edad.

Durante el acto, su hija mayor, Milarca Fernández, acudió para despedirse de su padre. En un momento cargado de simbolismo, la también artista dejó un arreglo floral frente al retrato del exalcalde y lo besó, antes de permanecer algunos segundos contemplando su imagen.

El retrato estaba acompañado de coronas de flores con mensajes en honor a la trayectoria de Fernández Garza, quien fue tres veces alcalde de San Pedro Garza García y figura política de relevancia en Nuevo León.

Posteriormente, Milarca Fernández se unió a los asistentes al homenaje, quienes le ofrecieron condolencias por la pérdida.