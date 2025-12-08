¡Así se cuida un mamut! Especialistas realizan mantenimiento a Nochipa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Especialistas en conservación y restauración llevaron a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en el esqueleto del mamut Nochipa, así como en una pata fósil perteneciente a un ejemplar macho de la misma especie, ambos exhibidos en el Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin, en el Estado de México.

El esqueleto, correspondiente a una hembra de aproximadamente 43 años de edad, data del Pleistoceno Tardío, periodo comprendido entre 40,000 y 10,000 años antes de nuestra era. Fue hallado durante los trabajos de salvamento arqueológico realizados durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Durante la jornada de conservación se realizaron procesos de limpieza mecánica con brochas y herramientas no abrasivas, así como fijación mínima en algunas áreas que mostraban señales de fragilidad. También se verificó que el sistema de montaje no generara presión o daño a los restos óseos fosilizados.

Además del mantenimiento físico, el equipo elaboró un diagnóstico técnico detallado que permitirá monitorear de forma periódica el estado de conservación, tomando en cuenta factores como temperatura, humedad y sales solubles, que influyen en el deterioro de fósiles expuestos.