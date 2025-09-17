Así puedes activar la alerta en tu celular para el Simulacro Nacional 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, y una de las formas más efectivas de participar es asegurándote de tener activadas las alertas gubernamentales en tu celular.
Estas notificaciones te permitirán recibir un mensaje oficial durante el simulacro y, en casos reales, pueden ser vitales para actuar a tiempo ante sismos u otras emergencias.
Abre la app Ajustes.
Ve a la sección Notificaciones.
Entra a Ajustes avanzados.
Busca y activa la opción: Alertas de emergencia inalámbricas.
Abre Configuración.
Ingresa a Notificaciones.
Desliza hacia abajo hasta encontrar Alertas gubernamentales.
Activa las siguientes opciones:
Alerta Amber
Alerta de Ejercicio
Alerta Extrema
Alerta Grave
Mensajes de Información
Una vez configurado, tu dispositivo recibirá un mensaje el 19 de septiembre durante el ejercicio nacional de protección civil.
En un estado como Michoacán, donde la actividad sísmica es frecuente, estar prevenidos puede marcar la diferencia. Las alertas gubernamentales son gratuitas y no requieren conexión a internet.
La Coordinación de Protección Civil Michoacán recordó que esta acción es parte del compromiso ciudadano con la prevención. “Estar prevenidos es responsabilidad de todas y todos”, señalaron en sus canales oficiales.
