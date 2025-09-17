México

Así puedes activar la alerta en tu celular para el Simulacro Nacional 2025

ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, y una de las formas más efectivas de participar es asegurándote de tener activadas las alertas gubernamentales en tu celular.

Estas notificaciones te permitirán recibir un mensaje oficial durante el simulacro y, en casos reales, pueden ser vitales para actuar a tiempo ante sismos u otras emergencias.

Para usuarios de Android:

  1. Abre la app Ajustes.

  2. Ve a la sección Notificaciones.

  3. Entra a Ajustes avanzados.

  4. Busca y activa la opción: Alertas de emergencia inalámbricas.

Para usuarios de iPhone (iOS):

  1. Abre Configuración.

  2. Ingresa a Notificaciones.

  3. Desliza hacia abajo hasta encontrar Alertas gubernamentales.

  4. Activa las siguientes opciones:

    • Alerta Amber

    • Alerta de Ejercicio

    • Alerta Extrema

    • Alerta Grave

    • Mensajes de Información

Una vez configurado, tu dispositivo recibirá un mensaje el 19 de septiembre durante el ejercicio nacional de protección civil.

En un estado como Michoacán, donde la actividad sísmica es frecuente, estar prevenidos puede marcar la diferencia. Las alertas gubernamentales son gratuitas y no requieren conexión a internet.

La Coordinación de Protección Civil Michoacán recordó que esta acción es parte del compromiso ciudadano con la prevención. “Estar prevenidos es responsabilidad de todas y todos”, señalaron en sus canales oficiales.

mrh

Alerta
Simulacro Nacional 2025

