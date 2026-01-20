Así podrás registrarte para la nueva credencial universal de salud en México

Durante la conferencia matutina, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el proceso será presencial, con el objetivo de garantizar una correcta captura de datos y una atención adecuada a los derechohabientes.

¿Cuáles son los requisitos?

Para personas mayores de edad:

Acta de nacimiento con CURP (disponible en formato digital).

Identificación oficial con fotografía y CURP , como INE, pasaporte o cartilla militar.

Comprobante de domicilio legible.

Para niñas, niños y adolescentes:

Acta de nacimiento con CURP .

El padre, madre o tutor deberá registrarse primero y posteriormente registrar al menor.

Montiel Reyes destacó que los menores de edad podrán acudir el mismo día que sus padres, aun cuando la letra inicial de su apellido no coincida con el calendario asignado, a fin de agilizar el trámite y facilitar la atención a las familias.