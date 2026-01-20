México

Así podrás registrarte para la nueva credencial universal de salud en México

Así podrás registrarte para la nueva credencial universal de salud en México
FOTOGRAMA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México dio a conocer el procedimiento, requisitos y calendario oficial para el registro de la credencial del Servicio Universal de Salud, documento con el que la población podrá recibir atención médica gratuita en cualquier institución pública del país.

Te puede interesar:
Nueva credencial de salud dará acceso a IMSS, ISSSTE y Bienestar
Así podrás registrarte para la nueva credencial universal de salud en México

Durante la conferencia matutina, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el proceso será presencial, con el objetivo de garantizar una correcta captura de datos y una atención adecuada a los derechohabientes.

¿Cuáles son los requisitos?

Para personas mayores de edad:

  • Acta de nacimiento con CURP (disponible en formato digital).

  • Identificación oficial con fotografía y CURP, como INE, pasaporte o cartilla militar.

  • Comprobante de domicilio legible.

Para niñas, niños y adolescentes:

  • Acta de nacimiento con CURP.

  • El padre, madre o tutor deberá registrarse primero y posteriormente registrar al menor.

Montiel Reyes destacó que los menores de edad podrán acudir el mismo día que sus padres, aun cuando la letra inicial de su apellido no coincida con el calendario asignado, a fin de agilizar el trámite y facilitar la atención a las familias.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

El trámite constará de cinco pasos:

  1. Revisión de documentos.

  2. Firma de consentimiento de la persona dueña de los datos y registro de número de contacto.

  3. Toma de fotografía y huellas dactilares.

  4. Notificación vía SMS o llamada al 079 para avisar cuándo estará lista la credencial.

  5. Entrega de la credencial impresa, aproximadamente seis semanas después; con ella también podrá descargarse la versión digital.

CALENDARIO DE REGISTRO

El registro se realizará por la letra inicial del primer apellido, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Estados donde inicia el 2 de marzo

  • Baja California Sur

  • Campeche

  • Hidalgo

  • Estado de México

  • Michoacán

  • Nayarit

  • Puebla

  • San Luis Potosí

  • Sinaloa

  • Sonora

  • Tamaulipas

  • Tlaxcala

  • Yucatán

  • Zacatecas

Estados donde inicia el 23 de marzo

  • Baja California

  • Chiapas

  • Ciudad de México

  • Colima

  • Guerrero

  • Morelos

  • Oaxaca

  • Quintana Roo

  • Veracruz

Los sábados estarán destinados a personas rezagadas, de acuerdo con el bloque de letras correspondiente.

FOTOGRAMA

El proceso de credencialización iniciará en marzo, como parte del plan para garantizar el derecho constitucional a la salud y el acceso universal a los servicios médicos públicos.

BCT

Servicio Universal de Salud
Credencial universal de salud
registrarte

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com