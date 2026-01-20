Así podrás registrarte para la nueva credencial universal de salud en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México dio a conocer el procedimiento, requisitos y calendario oficial para el registro de la credencial del Servicio Universal de Salud, documento con el que la población podrá recibir atención médica gratuita en cualquier institución pública del país.
Durante la conferencia matutina, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el proceso será presencial, con el objetivo de garantizar una correcta captura de datos y una atención adecuada a los derechohabientes.
Para personas mayores de edad:
Acta de nacimiento con CURP (disponible en formato digital).
Identificación oficial con fotografía y CURP, como INE, pasaporte o cartilla militar.
Comprobante de domicilio legible.
Para niñas, niños y adolescentes:
Acta de nacimiento con CURP.
El padre, madre o tutor deberá registrarse primero y posteriormente registrar al menor.
Montiel Reyes destacó que los menores de edad podrán acudir el mismo día que sus padres, aun cuando la letra inicial de su apellido no coincida con el calendario asignado, a fin de agilizar el trámite y facilitar la atención a las familias.
El trámite constará de cinco pasos:
Revisión de documentos.
Firma de consentimiento de la persona dueña de los datos y registro de número de contacto.
Toma de fotografía y huellas dactilares.
Notificación vía SMS o llamada al 079 para avisar cuándo estará lista la credencial.
Entrega de la credencial impresa, aproximadamente seis semanas después; con ella también podrá descargarse la versión digital.
El registro se realizará por la letra inicial del primer apellido, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Baja California Sur
Campeche
Hidalgo
Estado de México
Michoacán
Nayarit
Puebla
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Tlaxcala
Yucatán
Zacatecas
Baja California
Chiapas
Ciudad de México
Colima
Guerrero
Morelos
Oaxaca
Quintana Roo
Veracruz
Los sábados estarán destinados a personas rezagadas, de acuerdo con el bloque de letras correspondiente.
El proceso de credencialización iniciará en marzo, como parte del plan para garantizar el derecho constitucional a la salud y el acceso universal a los servicios médicos públicos.
BCT