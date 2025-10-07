Así luce el Estadio Azteca a seis meses del Mundial 2026 [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A tan solo seis meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Azteca, sede del partido inaugural, se encuentra en plena transformación. Un nuevo video compartido por el periodista deportivo Juan Carlos Zúñiga muestra el impresionante avance de las obras en el Coloso de Santa Úrsula, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial.
El metraje, difundido en la red social X, deja ver cómo continúan los trabajos tanto en las zonas interiores como en las estructuras superiores del estadio, con maquinaria y grúas aún presentes sobre el terreno de juego.
Entre las modificaciones destacadas está la construcción de un edificio subterráneo de tres niveles que ofrecerá hospitality VIP para directivos e invitados especiales, una innovación que buscará elevar la experiencia en el evento deportivo más visto del planeta.
Además, se han realizado transformaciones clave en la distribución del estadio:
Cambio de vestidores: Se reubicaron de la zona norte al centro del campo.
Desaparición de los "lunch" en las esquinas, optimizando el espacio.
Nuevos palcos en la zona media del estadio.
Ampliación de aforo, con la instalación de asientos plegables en la última sección superior del estadio (conocida como la "última luna").
Pantallas exteriores: La gran pantalla LED originalmente proyectada ha sido sustituida por barras luminosas publicitarias que iluminarán el exterior del recinto.
El video muestra que la mayoría de las gradas y palcos están casi listos, excepto la esquina norte, donde los trabajos aún están en proceso. En la parte alta, sobre todo en las zonas laterales de palcos, sigue pendiente la instalación de los techos. En tanto, el campo de juego luce irreconocible, cubierto por maquinaria pesada y con las pantallas gigantes también en fase de refuerzo estructural.
El Estadio Azteca será el primer estadio en la historia en recibir tres partidos inaugurales de Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026), por lo que los ojos del mundo estarán sobre su remodelación.
mrh