Así luce el Estadio Azteca a seis meses del Mundial 2026 [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A tan solo seis meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Azteca, sede del partido inaugural, se encuentra en plena transformación. Un nuevo video compartido por el periodista deportivo Juan Carlos Zúñiga muestra el impresionante avance de las obras en el Coloso de Santa Úrsula, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial.

El metraje, difundido en la red social X, deja ver cómo continúan los trabajos tanto en las zonas interiores como en las estructuras superiores del estadio, con maquinaria y grúas aún presentes sobre el terreno de juego.

Entre las modificaciones destacadas está la construcción de un edificio subterráneo de tres niveles que ofrecerá hospitality VIP para directivos e invitados especiales, una innovación que buscará elevar la experiencia en el evento deportivo más visto del planeta.