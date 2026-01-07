Así logró el AICM mantenerse en el top 3 mundial de puntualidad

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) fue reconocido por segundo año consecutivo como el tercer aeropuerto más puntual del mundo, según el ranking anual publicado por la consultora Cirium.

La información fue dada a conocer por la Secretaría de Marina (SEMAR), instancia encargada de la administración del aeropuerto capitalino desde 2022, como parte de los esfuerzos del Gobierno Federal para mejorar la seguridad y eficiencia operativa.

De acuerdo con el informe, el AICM logró que el 86.55% de sus vuelos de salida despegaran dentro de los primeros 15 minutos posteriores a la hora programada, superando el registro de 2024, cuando obtuvo un 84.04% y también ocupó la tercera posición. En el listado global, solo fue superado por el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Arabia Saudita.

Durante 2025, el AICM operó 295 mil 737 vuelos dentro del margen de puntualidad. Esto consolida su desempeño como uno de los aeropuertos más eficientes en América Latina y el mejor evaluado en este rubro a nivel nacional.

Los resultados se atribuyen al control de operaciones autorizadas por hora y a medidas para evitar el uso indebido de los horarios de aterrizaje y despegue. También influyó la colaboración entre aerolíneas, prestadores de servicio, autoridades y la administración aeroportuaria.

El informe completo puede consultarse en el sitio oficial de Cirium.

SHA