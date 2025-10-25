Así fue la explosión en restaurante ‘La Soldadera’ en CDMX [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del viernes 24 de octubre se registró una fuerte explosión en el restaurante La Soldadera, ubicado en el centro de la Ciudad de México, la cual dejó cuantiosos daños materiales y al menos tres personas lesionadas.

El siniestro, que ocurrió alrededor de las 20:45 horas, habría sido provocado por una fuga de gas LP en un calentador ambiental al interior del local. La explosión derivó en un incendio que fue controlado minutos después por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital.

Las personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos y, según los primeros reportes, se encuentran fuera de peligro.

A través de la cuenta de X de @webcamsdemexico, se difundió el video del momento exacto de la explosión, captado por una cámara de seguridad instalada en la zona.