México

Así fue el momento de la deportación de Chávez Jr. desde EU a México [VIDEO]

ICE publica video de la expulsión de Chávez Jr.
Así fue el momento de la deportación de Chávez Jr. desde EU a México [VIDEO]
FOTOGRAMA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus redes sociales oficiales, ICE Phoenix difundió un video en el que se observa el operativo de expulsión de Julio César Chávez, fugitivo mexicano buscado por tráfico de armas, detenido en Phoenix, Arizona.

En las imágenes se aprecia al hombre escoltado por agentes fuertemente armados y con equipo táctico, quienes lo trasladaron bajo custodia hasta su entrega para la deportación a México, ocurrida el pasado 18 de agosto de 2025.

Te puede interesar:
Julio César Chávez Jr. denuncia abusos en penal de Sonora
Así fue el momento de la deportación de Chávez Jr. desde EU a México [VIDEO]

ICE informó que Chávez era requerido por las autoridades mexicanas y considerado un riesgo para la seguridad pública. La dependencia reiteró su compromiso de remover a personas extranjeras con antecedentes criminales que representan una amenaza.

El organismo acompañó el video con un mensaje en el que destacó el trabajo del Equipo de Respuesta Especial (SRT) y el apoyo de ERO Global, enfatizando la cooperación internacional en materia de seguridad.

SHA

Julio César Chávez Jr.
Phoenix, Arizona
ICE Phoenix
fugitivo mexicano

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com