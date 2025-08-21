Así fue el momento de la deportación de Chávez Jr. desde EU a México [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus redes sociales oficiales, ICE Phoenix difundió un video en el que se observa el operativo de expulsión de Julio César Chávez, fugitivo mexicano buscado por tráfico de armas, detenido en Phoenix, Arizona.
En las imágenes se aprecia al hombre escoltado por agentes fuertemente armados y con equipo táctico, quienes lo trasladaron bajo custodia hasta su entrega para la deportación a México, ocurrida el pasado 18 de agosto de 2025.
ICE informó que Chávez era requerido por las autoridades mexicanas y considerado un riesgo para la seguridad pública. La dependencia reiteró su compromiso de remover a personas extranjeras con antecedentes criminales que representan una amenaza.
El organismo acompañó el video con un mensaje en el que destacó el trabajo del Equipo de Respuesta Especial (SRT) y el apoyo de ERO Global, enfatizando la cooperación internacional en materia de seguridad.
