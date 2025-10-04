Así fue como zarpó el Buque Escuela Cuauhtémoc tras su accidente en Nueva York [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 166 cadetes y tres oficiales a bordo, el Buque Escuela “Cuauhtémoc” de la Armada de México volvió a surcar los mares este sábado, marcando el inicio de su regreso al país tras el accidente ocurrido en mayo pasado, que dejó como saldo una cadete y un marino fallecidos.
La nave, símbolo de disciplina, orgullo y formación naval mexicana, zarpó del muelle 86 en Hudson River Park, Nueva York, después de una emotiva ceremonia presidida por el Oficial Mayor de Marina, almirante Francisco Guillermo Escamilla Cázares, quien encabezó el acto en representación del Alto Mando de la Secretaría de Marina (Semar).
Durante su mensaje, el almirante Escamilla Cázares recordó el accidente que enlutó a la tripulación del velero y agradeció el apoyo de las autoridades de Nueva York, servicios médicos y representantes diplomáticos mexicanos que brindaron auxilio durante la emergencia.
“Todos los buques, cualquiera que sea su misión, enfrentan riesgos en puerto y en la mar. Los marinos, a lo largo de la historia, han enfrentado tormentas, guerras y accidentes; su preparación profesional les permite sortearlas bravíamente con el fin de recuperar la operatividad de sus buques lo antes posible”, expresó.
El mando naval también rindió homenaje a los compañeros caídos e invitó a la tripulación a mantener vivo su legado a través del honor y la perseverancia que caracterizan a la institución.
El Buque Cuauhtémoc retoma su crucero de instrucción “Consolidación de la Independencia 2025”, con escala en los puertos mexicanos de Cozumel, Progreso y Veracruz.
Será precisamente en Veracruz, el próximo 23 de noviembre de 2025, donde la embarcación participará en las celebraciones por el 200° aniversario de la Consolidación de la Independencia de México.
El almirante Escamilla exhortó a los cadetes a aprovechar esta travesía para fortalecer su formación y representar con dignidad, acierto y señorío a México ante el mundo.
“Que cada experiencia que les brinde el mar sea una lección de vida y una oportunidad para servir con honor a su patria”, concluyó.
La dotación actual del Buque Escuela “Cuauhtémoc” está compuesta por seis capitanes, 37 oficiales, 166 cadetes y 66 elementos de clases y marinería.
