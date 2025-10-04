Así fue como zarpó el Buque Escuela Cuauhtémoc tras su accidente en Nueva York [VIDEO]

“Todos los buques, cualquiera que sea su misión, enfrentan riesgos en puerto y en la mar. Los marinos, a lo largo de la historia, han enfrentado tormentas, guerras y accidentes; su preparación profesional les permite sortearlas bravíamente con el fin de recuperar la operatividad de sus buques lo antes posible”, expresó.

El mando naval también rindió homenaje a los compañeros caídos e invitó a la tripulación a mantener vivo su legado a través del honor y la perseverancia que caracterizan a la institución.

El Buque Cuauhtémoc retoma su crucero de instrucción “Consolidación de la Independencia 2025”, con escala en los puertos mexicanos de Cozumel, Progreso y Veracruz.

Será precisamente en Veracruz, el próximo 23 de noviembre de 2025, donde la embarcación participará en las celebraciones por el 200° aniversario de la Consolidación de la Independencia de México.

El almirante Escamilla exhortó a los cadetes a aprovechar esta travesía para fortalecer su formación y representar con dignidad, acierto y señorío a México ante el mundo.

“Que cada experiencia que les brinde el mar sea una lección de vida y una oportunidad para servir con honor a su patria”, concluyó.

La dotación actual del Buque Escuela “Cuauhtémoc” está compuesta por seis capitanes, 37 oficiales, 166 cadetes y 66 elementos de clases y marinería.

mrh