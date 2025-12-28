Así fue como pasajeros vivieron el descarrilamiento del tren Interoceánico [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Momentos de pánico, angustia y desesperación vivieron los pasajeros del Tren Interoceánico, luego del descarrilamiento registrado en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estratégicos del gobierno federal.

A través de redes sociales, comenzaron a circular videos que muestran a personas atrapadas entre los vagones solicitando auxilio entre gritos, algunas con lesiones visibles, mientras intentaban salir de la zona del siniestro. En las imágenes también se observa a pasajeros caminando entre los restos del tren y organizándose para brindar ayuda a los heridos, mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 13 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas, varias de ellas trasladadas a hospitales regionales para recibir atención médica especializada.