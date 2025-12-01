Así fue como entregaron a ‘El Mayo’ Zambada a EU, reveló el hijo de ‘El Chapo’

Una vez dentro, el acusado cerró la puerta y, según su testimonio, varios hombres armados entraron por la ventana. Redujeron al sujeto con esposas y una bolsa en la cabeza, lo sacaron del lugar y lo subieron a una camioneta. El vehículo se dirigió a una pista clandestina donde abordaron una avioneta con rumbo a Nuevo México.

Durante el vuelo, Guzmán López preparó una bebida con sedantes, de la cual tomó él mismo y también suministró al secuestrado, quien fue amarrado con cinchos de plástico a uno de los asientos del avión.

En su declaración, Guzmán López reconoció que ejecutó este acto “con la esperanza de obtener cooperación del gobierno de Estados Unidos para él y su hermano”, sin embargo, aclaró que la administración estadounidense “no solicitó, indujo, aprobó ni autorizó el secuestro”.