Así fue como entregaron a ‘El Mayo’ Zambada a EU, reveló el hijo de ‘El Chapo’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Estados Unidos. La confesión forma parte de un acuerdo judicial firmado el 1 de diciembre de 2025, en el cual también relató haber secuestrado a un alto mando del narcotráfico —presuntamente Ismael “El Mayo” Zambada— con la intención de obtener cooperación del gobierno estadounidense.
De acuerdo con el documento judicial del caso No. 09 CR 383, Guzmán López organizó una reunión en Sinaloa, antes del 25 de julio de 2024. Bajo el pretexto de resolver desacuerdos, citó al líder conocido como “Individual A” en una habitación privada donde previamente había retirado el cristal de una ventana.
Una vez dentro, el acusado cerró la puerta y, según su testimonio, varios hombres armados entraron por la ventana. Redujeron al sujeto con esposas y una bolsa en la cabeza, lo sacaron del lugar y lo subieron a una camioneta. El vehículo se dirigió a una pista clandestina donde abordaron una avioneta con rumbo a Nuevo México.
Durante el vuelo, Guzmán López preparó una bebida con sedantes, de la cual tomó él mismo y también suministró al secuestrado, quien fue amarrado con cinchos de plástico a uno de los asientos del avión.
En su declaración, Guzmán López reconoció que ejecutó este acto “con la esperanza de obtener cooperación del gobierno de Estados Unidos para él y su hermano”, sin embargo, aclaró que la administración estadounidense “no solicitó, indujo, aprobó ni autorizó el secuestro”.
📄 Los fragmentos de este documento judicial comenzaron a circular en redes sociales, lo que generó reacciones por la gravedad de los hechos revelados y por la estrategia que el hijo de “El Chapo” intentó utilizar para reducir sus posibles sentencias.
SHA