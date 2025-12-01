Así despidieron al Velero Cuauhtémoc tras celebrar 200 años de historia naval

La Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) informó que la presencia del Cuauhtémoc formó parte de las actividades conmemorativas por los dos siglos de la Independencia consumada en el ámbito marítimo, destacando la relevancia del poder naval en la consolidación de la soberanía nacional.

Tras culminar su participación en Veracruz, el velero retoma su ruta rumbo al Canal de Panamá y, posteriormente, regresará a su puerto base en Acapulco, Guerrero, donde finalizará esta etapa de su misión formativa y diplomática.

A lo largo de sus años de servicio, el Cuauhtémoc ha formado a generaciones de marinos mexicanos y ha recibido a bordo a visitantes de todo el mundo, consolidándose como uno de los símbolos más reconocidos de la tradición marítima nacional.

