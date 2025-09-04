Así despidieron a bombero michoacano caído en incendio forestal en Jalisco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un emotivo cortejo fúnebre, autoridades de Protección Civil de Michoacán y Jalisco rindieron homenaje a Rubén González Romero, bombero originario de Tzitzio, Michoacán, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber durante un incendio en la Reserva Natural de Montaña, Jalisco.

La caravana fúnebre recorrió diversas vialidades acompañada por unidades de rescate, ambulancias y camiones de bomberos, en un acto solemne que buscó honrar la memoria, la valentía y la entrega del elemento caído.

“Honramos la memoria de Rubén González Romero, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber. Acompañamos su cortejo como muestra de respeto y reconocimiento a su valentía”, compartió Protección Civil Michoacán en un mensaje oficial.