Así cayó ‘El Niño Sicario’, el terror de Tabasco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho que ha estremecido a Tabasco y preocupa a nivel nacional por el involucramiento de menores en el crimen organizado, fue detenido un adolescente de apenas 14 años apodado "El Niño Sicario", presunto integrante de un grupo delictivo dedicado al secuestro, asesinato y venta de droga.

La captura ocurrió durante un operativo de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca del comando Tiburón, en la ranchería Corregidora, quinta sección del municipio de Centro.

De acuerdo con las autoridades, el menor portaba una subametralladora tipo Uzi con la que intentó repeler a los elementos de seguridad. Sin embargo, el arma se atascó, lo que permitió su aprehensión sin enfrentamiento.

Además del arma, se le aseguró una mochila que contenía dosis de droga y cartulinas con mensajes amenazantes dirigidos a grupos criminales rivales, un sello característico del narcomensaje.