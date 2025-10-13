México

Así cayó ‘El Niño Sicario’, el terror de Tabasco

El menor detenido tiene apenas 14 años y portaba una subametralladora
En su celular había videos de posibles víctimas de secuestro y asesinato
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho que ha estremecido a Tabasco y preocupa a nivel nacional por el involucramiento de menores en el crimen organizado, fue detenido un adolescente de apenas 14 años apodado "El Niño Sicario", presunto integrante de un grupo delictivo dedicado al secuestro, asesinato y venta de droga.

La captura ocurrió durante un operativo de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca del comando Tiburón, en la ranchería Corregidora, quinta sección del municipio de Centro.

De acuerdo con las autoridades, el menor portaba una subametralladora tipo Uzi con la que intentó repeler a los elementos de seguridad. Sin embargo, el arma se atascó, lo que permitió su aprehensión sin enfrentamiento.

Además del arma, se le aseguró una mochila que contenía dosis de droga y cartulinas con mensajes amenazantes dirigidos a grupos criminales rivales, un sello característico del narcomensaje.

Al revisar su teléfono celular, los uniformados hallaron evidencia que podría agravar su situación legal: el video de una mujer presuntamente secuestrada, quien habría sido liberada días atrás, y el de otra víctima del municipio de Paraíso, supuestamente asesinada y enterrada en el patio trasero de una casa de seguridad.

Durante el operativo también fue capturado un segundo sujeto identificado como "El Chuncho", presunto subordinado de un sicario actualmente preso en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset).

