Así capturaron a Hernán Bermúdez: video muestra momento exacto de su arresto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reveló un nuevo video del momento exacto en que fue detenido Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado a un grupo delincuencial.
El video fue difundido la mañana de este sábado, a través de redes sociales oficiales, y muestra a Bermúdez Requena sometido en el piso, con las manos bajo la barbilla, mientras agentes armados le colocan un pie en la espalda para inmovilizarlo. La escena ocurre dentro de una casa amplia, donde también se encontraba una mujer que no fue identificada.
“Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’, presunto líder de la organización criminal La Barredora, vinculada al CJNG”, escribió Peña en su cuenta de X.
La captura se realizó durante un operativo nocturno encabezado por fuerzas de seguridad paraguayas, con el respaldo de agencias de inteligencia y cooperación internacional. Según las autoridades, El Abuelo permanecía prófugo desde hace nueve meses.
En México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención y detalló que Bermúdez Requena enfrentará cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. También se le señala como coordinador de actividades de robo de hidrocarburos, o “huachicol”, en Veracruz y Tabasco.
La Barredora, grupo al que lideraba, habría operado de forma directa con células del CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos y violentos del país.
