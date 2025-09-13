Así capturaron a Hernán Bermúdez: video muestra momento exacto de su arresto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reveló un nuevo video del momento exacto en que fue detenido Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado a un grupo delincuencial.

El video fue difundido la mañana de este sábado, a través de redes sociales oficiales, y muestra a Bermúdez Requena sometido en el piso, con las manos bajo la barbilla, mientras agentes armados le colocan un pie en la espalda para inmovilizarlo. La escena ocurre dentro de una casa amplia, donde también se encontraba una mujer que no fue identificada.

“Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’, presunto líder de la organización criminal La Barredora, vinculada al CJNG”, escribió Peña en su cuenta de X.