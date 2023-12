Arropados por la Coalición, reafirman Raúl Morón y Celeste Ascencio unidad para 2024

Finalmente, otros liderazgos y representantes del movimiento, como el diputado federal del PT, Reginaldo Sandoval, así como el presidente estatal de Morena, Juan Pablo Celis, coincidieron en la necesidad de continuar con la difusión de los logros que ha tenido la 4T desde l 2018 a la fecha.

Por su parte, el líder estatal del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, expuso que uno de los logros más importantes que ha tenido la cuarta transformación en el país, es que después de 36 años se quedó el crecimiento de la pobreza en México, al asegurar que salieron alrededor de cinco millones cien mil mexicanos de la pobreza, “eso es señal del humanismo mexicano y que es el correcto”, añadió.

De igual manera el diputado federal del PT, hizo el llamado a que todos los que tienen una responsabilidad política en Morena o en los partidos aliados, se mantenga la unidad y que esta misma se maneje con humildad, transparencia e inclusión, pero también, mencionó con disposición al diálogo; anteponiendo por delante el proyecto de la cuarta transformación.

También la ex funcionaria federal, Fabiola Alanís Sámano, refirió que no hay nada más importante el interés personal que pueda anteponerse al proyecto nacional de Morena, porque los militantes, insistió, ha demostrado que están del lado correcto de la historia y por ello, se hace el llamado a la unidad en lo concreto y para la reinvindicación de los principios de la cuarta transformación que es “no mentir, no robar y no traicionar”.

