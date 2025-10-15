Arrestan a tiktokera “La Mafias” por robo en CDMX; estaría ligada a cártel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven identificada en redes sociales como La Mafias fue detenida este día en la Ciudad de México, tras ser señalada por presuntamente participar en robos a bordo de motocicletas en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la mujer de 23 años, de nombre Joselyn Yahaira “N”, fue asegurada por policías capitalinos junto a un hombre con quien habría perpetrado un asalto en la colonia Tablas de San Agustín.

Ambos implicados presuntamente interceptaron a una ciudadana en la esquina de las calles Albino Corzo y Norte 56, donde, tras amenazas verbales, le arrebataron un teléfono móvil de alta gama y efectivo, antes de huir en dos motocicletas.

La localización de los sospechosos fue posible gracias al seguimiento del personal del Centro de Comando y Control (C2) Norte.