Arrestan a tiktokera “La Mafias” por robo en CDMX; estaría ligada a cártel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven identificada en redes sociales como La Mafias fue detenida este día en la Ciudad de México, tras ser señalada por presuntamente participar en robos a bordo de motocicletas en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.
Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la mujer de 23 años, de nombre Joselyn Yahaira “N”, fue asegurada por policías capitalinos junto a un hombre con quien habría perpetrado un asalto en la colonia Tablas de San Agustín.
Ambos implicados presuntamente interceptaron a una ciudadana en la esquina de las calles Albino Corzo y Norte 56, donde, tras amenazas verbales, le arrebataron un teléfono móvil de alta gama y efectivo, antes de huir en dos motocicletas.
La localización de los sospechosos fue posible gracias al seguimiento del personal del Centro de Comando y Control (C2) Norte.
El hombre fue capturado tras una persecución que concluyó en la colonia 25 de Julio, en el cruce de Villa de Ayala y Gran Canal, mientras que La Mafias fue interceptada en la colonia Tres Estrellas, donde quedó detenida por el tráfico vehicular.
Ambos detenidos, junto con las motocicletas aseguradas y los objetos recuperados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, de acuerdo a información de Milenio.
Es de mencionar que en medios nacionales se ha dicho que la mujer estaría ligada a un grupo delincuencial.
