Arrancan Rutas de la Salud: se abastecerán 15 millones de medicamentos a unidades del IMSS Bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la puesta en marcha de las Rutas de la Salud, un nuevo mecanismo de distribución de medicamentos que, en su primera semana, entregarán 15 millones de piezas de 147 tipos de medicamentos e insumos médicos de primer nivel para las 8 mil 61 Unidades Médicas del IMSS Bienestar de todo el país.
El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que las Rutas de la Salud comienzan del 19 al 23 de agosto con mil 6 (1,006) rutas que entregarán los primeros 10 mil 497 kits.
