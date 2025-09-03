Arrancan ministros de la Corte con sueldos reducidos y plan de austeridad

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron funciones con un recorte salarial, alineado al tope constitucional, como parte del plan de austeridad promovido por el nuevo presidente del Alto Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz.

Según cifras oficiales, Aguilar Ortiz percibirá 137 mil 582 pesos mensuales netos, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum recibe 138 mil 878 pesos, lo que marca un cambio respecto a los 206 mil pesos que ganaban sus antecesores. La ministra Lenia Batres es la única que percibe menos, tras devolver parte de su ingreso y renunciar a prestaciones.

Cinco ministros más —incluyendo a Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel— han hecho público su nuevo salario, y se espera que otros dos se sumen. Aguilar aseguró que esta medida permitirá ahorrar 300 millones de pesos anuales, además de otros 800 millones si se resuelven juicios que impiden aplicar el tope salarial en todo el Poder Judicial.

También anunció que pedirá revisar los ingresos de ministros en retiro, quienes hoy reciben entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, por encima del salario presidencial. El objetivo es eliminar privilegios considerados excesivos y alinear todo el sistema judicial al principio de equidad presupuestaria.

agm