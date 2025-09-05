México

Arranca registro obligatorio de celulares en México

Usuarios deberán presentar su CURP para vincularse a la línea
Datos serán resguardados por las telefónicas, no por el gobierno
Datos serán resguardados por las telefónicas, no por el gobiernoDepositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la meta de frenar extorsiones, fraudes y otros delitos que se cometen vía telefónica, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en coordinación con las principales empresas del sector móvil en México —Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán— dio inicio a una prueba piloto para el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil.

Esta fase de prueba, que comenzó el 1 de septiembre y concluirá en octubre, prepara la entrada en vigor de las nuevas disposiciones establecidas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las cuales exigen que todas las nuevas líneas telefónicas sean registradas con datos del usuario en el punto de venta.

Durante la firma del acuerdo, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández, explicó que el registro se realizará con algún documento oficial que incluya la Clave Única de Registro de Población (CURP), el cual quedará vinculado a la línea telefónica.

Pérez Hernández aclaró que la información personal será resguardada únicamente por las compañías telefónicas, conforme a la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y que el gobierno no tendrá acceso a dichos datos.

Para las líneas previamente contratadas, las empresas habilitarán opciones de registro remoto, facilitando así el cumplimiento de la nueva normativa por parte de los usuarios actuales.

La firma del convenio contó con la presencia de diversos actores clave del sector, como:

  • Gabriel Contreras, vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Externos de AT&T

  • Camilo Aya Caro, presidente y CEO de Telefónica Movistar México

  • Alejandro Cantú, director jurídico de América Móvil

  • Zaira Pérez, directora general de Altán Redes

  • Gabriel Cejudo, CEO de Bait

  • José Luis Rodríguez, subsecretario de Política Criminal de la SSPC

  • David Boone, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SSPC

El acuerdo forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la seguridad digital, reducir delitos telefónicos y dar certeza jurídica al uso de líneas móviles en el país.
Te puede interesar:
Galaxy S25 FE llega a México con IA, carga rápida y precio más bajo
Datos serán resguardados por las telefónicas, no por el gobierno

RPO

extorsiones
Registro de celulares

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com