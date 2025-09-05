Arranca registro obligatorio de celulares en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la meta de frenar extorsiones, fraudes y otros delitos que se cometen vía telefónica, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en coordinación con las principales empresas del sector móvil en México —Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán— dio inicio a una prueba piloto para el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil.

Esta fase de prueba, que comenzó el 1 de septiembre y concluirá en octubre, prepara la entrada en vigor de las nuevas disposiciones establecidas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las cuales exigen que todas las nuevas líneas telefónicas sean registradas con datos del usuario en el punto de venta.