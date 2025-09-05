Arranca registro obligatorio de celulares en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la meta de frenar extorsiones, fraudes y otros delitos que se cometen vía telefónica, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en coordinación con las principales empresas del sector móvil en México —Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán— dio inicio a una prueba piloto para el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil.
Esta fase de prueba, que comenzó el 1 de septiembre y concluirá en octubre, prepara la entrada en vigor de las nuevas disposiciones establecidas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las cuales exigen que todas las nuevas líneas telefónicas sean registradas con datos del usuario en el punto de venta.
Pérez Hernández aclaró que la información personal será resguardada únicamente por las compañías telefónicas, conforme a la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y que el gobierno no tendrá acceso a dichos datos.
Para las líneas previamente contratadas, las empresas habilitarán opciones de registro remoto, facilitando así el cumplimiento de la nueva normativa por parte de los usuarios actuales.
Gabriel Contreras, vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Externos de AT&T
Camilo Aya Caro, presidente y CEO de Telefónica Movistar México
Alejandro Cantú, director jurídico de América Móvil
Zaira Pérez, directora general de Altán Redes
Gabriel Cejudo, CEO de Bait
José Luis Rodríguez, subsecretario de Política Criminal de la SSPC
David Boone, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SSPC
RPO