Inicia entrega de viviendas en Michoacán y 8 estados más: Sedatu

Más de 216 mil familias participaron en los procesos de registro para adquirir una vivienda. Estas serán asignadas mediante asambleas y sorteos, del 1 al 18 de diciembre, con participación de la Sedatu, las Secretarías de Bienestar, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como un interventor de la Secretaría de Gobernación.

Por parte del Infonavit, su director general, Octavio Romero Oropeza, destacó que las 4 mil 871 viviendas a entregar este año se ubican en 58 desarrollos de 39 municipios, en entidades como Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Colima y Chihuahua.

Romero Oropeza añadió que al cierre del año se tendrán proyectos contratados para 300 mil 32 viviendas; y para el próximo año, serán 400 mil. Además, como parte del programa de ajuste a créditos impagables, ya se han reestructurado 2.5 millones de créditos, y se prevé alcanzar 2 millones 356 mil más para diciembre.

Finalmente, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, dio a conocer que, dentro del Programa de Justicia Social, se han otorgado liquidaciones, reestructuras, condonación de intereses, quitas y ajustes en pagos a 242 mil 812 personas, de una meta de 400 mil. También se han entregado 55 mil 320 cartas de finiquito a personas jubiladas y, durante este mes, se enviarán 133 mil más.

En cuanto a la construcción de vivienda, el FOVISSSTE ya cuenta con 30.4 hectáreas listas para producir viviendas, y se tienen terrenos habilitados para iniciar obras en Puebla y Chiapas.