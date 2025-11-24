México

Inicia entrega de viviendas en Michoacán y 8 estados más: Sedatu

Gobierno entregará 6,401 viviendas entre noviembre y diciembre de 2025
Más de 216 mil familias participaron en registros para adquirir vivienda
Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, entre noviembre y diciembre de este año se entregarán 6 mil 401 viviendas terminadas: 4 mil 871 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y mil 530 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en el primer año de su administración se entregarán más de 6 mil viviendas nuevas como parte del programa, que contempla la construcción de inmuebles a través de la Conavi, FOVISSSTE e Infonavit, además de beneficios para 5 millones de familias que verán reestructurados créditos impagables heredados del periodo neoliberal.

“Durante seis años van a ser: cinco millones de créditos reestructurados, para quien ya tiene vivienda y no podía pagarla, y además un millón 300 mil viviendas nuevas de por lo menos 60 metros cuadrados, lugares dignos, con acceso para todos los que tienen entre uno y dos salarios mínimos de ingreso. Y luego 430 mil mejoramientos de vivienda. [...] Y ahora ya estamos entregando vivienda en el primer año de Gobierno”, puntualizó durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que al momento se tienen 345 mil 817 viviendas en proceso, lo que representa un avance del 90 por ciento respecto a la meta anual de 386 mil: 256 mil 666 del Infonavit y 86 mil 152 de la Conavi. Asimismo, indicó que se han regularizado 222 mil 197 escrituras, en camino a la meta sexenal de un millón.

En tanto, el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, informó que será a partir de la segunda quincena de diciembre cuando se inicie la entrega de mil 530 viviendas en Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

Sobre las 86 mil 152 viviendas a cargo de la Conavi, explicó que:

52 mil 366 están en proceso de obra en 131 predios;

29 mil 810 se encuentran en trabajos preliminares en 62 predios;

y 3 mil 975 están por iniciar en 13 predios.

Más de 216 mil familias participaron en los procesos de registro para adquirir una vivienda. Estas serán asignadas mediante asambleas y sorteos, del 1 al 18 de diciembre, con participación de la Sedatu, las Secretarías de Bienestar, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como un interventor de la Secretaría de Gobernación.

Por parte del Infonavit, su director general, Octavio Romero Oropeza, destacó que las 4 mil 871 viviendas a entregar este año se ubican en 58 desarrollos de 39 municipios, en entidades como Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Colima y Chihuahua.

Romero Oropeza añadió que al cierre del año se tendrán proyectos contratados para 300 mil 32 viviendas; y para el próximo año, serán 400 mil. Además, como parte del programa de ajuste a créditos impagables, ya se han reestructurado 2.5 millones de créditos, y se prevé alcanzar 2 millones 356 mil más para diciembre.

Finalmente, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, dio a conocer que, dentro del Programa de Justicia Social, se han otorgado liquidaciones, reestructuras, condonación de intereses, quitas y ajustes en pagos a 242 mil 812 personas, de una meta de 400 mil. También se han entregado 55 mil 320 cartas de finiquito a personas jubiladas y, durante este mes, se enviarán 133 mil más.

En cuanto a la construcción de vivienda, el FOVISSSTE ya cuenta con 30.4 hectáreas listas para producir viviendas, y se tienen terrenos habilitados para iniciar obras en Puebla y Chiapas.

VIVIENDA PARA EL BIENESTAR
Sedatu Michoacán

