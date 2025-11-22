Arquitectura Gótica, una manifestación de fe, arte y cultura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las catedrales góticas no sólo marcaron una época, sino que son un testimonio físico de la espiritualidad cristiana, el ingenio técnico y la expresión cultural de toda una civilización, explicó Edson Iván Serrano, estudiante de Arquitectura en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ), quien presentó su investigación en italiano “La Arquitectura Gótica y el cristianismo, una relación trascendental”.
“La Arquitectura se ha manifestado como una expresión y un arte que pretende hacer visible los valores culturales y sociales. Es una prueba tangible que nos habla de la idiosincrasia, de la cultura, la política, la economía, la sociedad y también incluso de la vida individual que caracteriza a un periodo histórico específico o una nación específica”, explicó Edson Iván.
“El periodo gótico se caracterizó por una profunda raíz en la figura de Dios, en la espiritualidad cristiana y en la religión”, agregó Edson como parte de su trabajo para las materias de Investigación e Idiomas.
Según un estudio de LifeWay Research, organización especializada en temas religiosos y sociales, incluso las personas que no practicaban ninguna religión identificaron al estilo gótico medieval como más atractivo visualmente y capaz de transmitir una sensación espiritual, considerado estéticamente superior y espiritualmente inspirador.
“El objetivo principal de esta investigación o de este trabajo era conocer y comprender las profundas relaciones que existían entre la religión cristiana y la Arquitectura Gótica… Casi todas las personas concordaron en el hecho de que la Arquitectura Gótica y el cristianismo tenían unas relaciones muy estrechas”, agregó el estudiante destacado en Italiano.
El estilo gótico no sólo representó un avance técnico en la arquitectura medieval, sino también una expresión simbólica, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en sus descripciones de catedrales como Amiens y Chartres, reafirmó que el juego de luces y la estructura vertical eran recursos deliberados para crear una experiencia mística.
