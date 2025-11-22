Arquitectura Gótica, una manifestación de fe, arte y cultura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las catedrales góticas no sólo marcaron una época, sino que son un testimonio físico de la espiritualidad cristiana, el ingenio técnico y la expresión cultural de toda una civilización, explicó Edson Iván Serrano, estudiante de Arquitectura en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ), quien presentó su investigación en italiano “La Arquitectura Gótica y el cristianismo, una relación trascendental”.

“La Arquitectura se ha manifestado como una expresión y un arte que pretende hacer visible los valores culturales y sociales. Es una prueba tangible que nos habla de la idiosincrasia, de la cultura, la política, la economía, la sociedad y también incluso de la vida individual que caracteriza a un periodo histórico específico o una nación específica”, explicó Edson Iván.

“El periodo gótico se caracterizó por una profunda raíz en la figura de Dios, en la espiritualidad cristiana y en la religión”, agregó Edson como parte de su trabajo para las materias de Investigación e Idiomas.