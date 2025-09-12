Aranceles a productos chinos no son una agresión: Marcelo Ebrard

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que el plan para imponer aranceles de hasta el 50 por ciento a productos provenientes de Asia, especialmente de China, no responde a una estrategia geopolítica, sino que busca proteger a la industria nacional.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, el funcionario explicó que esta medida forma parte del Paquete Económico 2026, y que solo afectará alrededor del 20 por ciento del comercio con el país asiático.

“No es una medida de inspiración geopolítica, es para proteger nuestro mercado interno. Tenemos que cuidar nuestra industria, no es una agresión a China”, declaró Ebrard.

El titular de Economía subrayó que se trata de una decisión comercial, similar a las que otras naciones han adoptado respecto a exportaciones mexicanas.

“No lo veo como una medida en contra de China el imponer un arancel a sus vehículos para que el piso sea más parejo. Es una medida comercial. No pasa nada”, expresó.