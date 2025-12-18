Aranceles a países asiáticos protegerán 350 mil empleos: Ebrard

El Secretario de Economía destacó que los aranceles buscan proteger especialmente las industrias de 10 estados mexicanos, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Estos estados se verían beneficiados, principalmente en sectores como la industria automotriz, textiles, calzado, muebles, aluminio y acero.

Ebrard también subrayó que, si la presencia del mercado asiático sin regulaciones en México continúa, el país podría perder hasta 350 mil empleos para el año 2026. Reiteró que la medida fue enviada en septiembre, y luego de tres meses de discusión y modificaciones con los empresarios, finalmente se aprobó.

Esta medida tiene como objetivo frenar el impacto negativo en las industrias mexicanas, que se han visto amenazadas por la competencia de mercados asiáticos sin las regulaciones adecuadas.

