Aranceles a países asiáticos protegerán 350 mil empleos: Ebrard

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió el paquete arancelario aplicado a varios países asiáticos, asegurando que su principal objetivo es proteger hasta 350 mil empleos en México que podrían estar en riesgo debido a la competencia desventajosa proveniente de naciones como India, Grecia y Brasil.
Durante la conferencia mañanera del 15 de diciembre, Ebrard explicó que este paquete arancelario no está dirigido contra China específicamente, sino contra aquellos países que no tienen acuerdos comerciales con México y cuyas prácticas comerciales afectan negativamente a los empresarios mexicanos.
El Secretario de Economía destacó que los aranceles buscan proteger especialmente las industrias de 10 estados mexicanos, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Estos estados se verían beneficiados, principalmente en sectores como la industria automotriz, textiles, calzado, muebles, aluminio y acero.
Ebrard también subrayó que, si la presencia del mercado asiático sin regulaciones en México continúa, el país podría perder hasta 350 mil empleos para el año 2026. Reiteró que la medida fue enviada en septiembre, y luego de tres meses de discusión y modificaciones con los empresarios, finalmente se aprobó.
Esta medida tiene como objetivo frenar el impacto negativo en las industrias mexicanas, que se han visto amenazadas por la competencia de mercados asiáticos sin las regulaciones adecuadas.
mrh