Aquiles Córdova presenta su nuevo libro “Intenciones y resultados”

Puebla, Puebla (MiMorelia.com).- En el emblemático Salón “Barroco” del edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en la capital del estado, Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista Nacional presentó su nueva obra titulada "Intenciones y resultados" a través del sello de Editorial Esténtor; el libro recopila discursos, conferencias y pláticas que abarcan del año 2019 a 2022 donde se hace una caracterización contundente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, dijo, no se trata de una afrenta personal, sino de brindar una visión de política nacional, que tenga valor trascendental, donde se ataque el verdadero problema de la pobreza: “Las cosas en el país no están mejorando, necesitamos otra política, necesitamos otra manera de entender los problemas del país para atacarlos, tenemos que comprender que la pobreza y los males que vienen con ella no son una maldición que brote de la naturaleza, sino que tiene que ver con el manejo que se hace de la sociedad. Tiene que haber una política de reparto de la riqueza.”

El líder del antorchismo recalcó que este libro, que funciona como continuación de su obra “De la esperanza a la decepción” (publicada en 2023) y que contiene escritos donde se caracterizó a López Obrador de 2006 a 2018, no tuvo ni tiene intenciones electorales, sino que abarca más de 20 años y se presenta un pronóstico de lo que sería AMLO como político, hasta su papel como presidente con el mismo rumbo ideológico y la misma manera de enfrentar los problemas que han llevado a México a la situación actual: “No es el interés de atacar a López Obrador, es el de analizar los problemas, dar mi punto de vista y sobre esa base, plantear qué es lo que se debió hacer y qué hacer en el futuro para que México transite en una mejor ruta. El valor de estos libros no se agota con AMLO, ya que tratan del futuro de nuestro país; qué hacer, qué esperar y qué se debe hacer para que las cosas cambien en favor de las grandes mayorías”.

Córdova Morán recordó que la principal solución de los problemas del país para AMLO y la 4T se basa en el “combate a la corrupción”, la cual se usó de pretexto para atacar a las organizaciones sociales, acusándolas de quedarse con “moches” y de hacer clientelismo político; acusaciones que además de ser falsas, ya que existían instancias gubernamentales que por ley controlaban ese recurso y no se daba a ninguna organización, se reemplazó con programas sociales que bajan ahora a través de los “servidores de la nación”, como un regalo de la presidencia: “Eso sí es clientelismo. Esto se trata de un intento por centralizar el gobierno de manera absoluta, en manos del presidente; eso no es ni democracia, ni combate a la corrupción, eso es dictadura”.