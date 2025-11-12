Aprueban reforma para facilitar cancelación de tarjetas de crédito y débito en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el respaldo mayoritario del Pleno, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles 12 de noviembre una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con la finalidad de facilitar la cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito en México.

La iniciativa, avalada con 467 votos a favor, establece nuevas disposiciones para que bancos, tiendas departamentales y plataformas que otorgan tarjetas financieras garanticen procesos más ágiles, gratuitos y sin trabas para los usuarios.

Entre los puntos destacados de la reforma se encuentra la obligación de ofrecer mecanismos accesibles para cancelar una tarjeta, ya sea en sucursal, vía telefónica o por internet, sin la imposición de trámites excesivos o cargos indebidos.