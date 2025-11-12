Aprueban reforma para facilitar cancelación de tarjetas de crédito y débito en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el respaldo mayoritario del Pleno, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles 12 de noviembre una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con la finalidad de facilitar la cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito en México.
La iniciativa, avalada con 467 votos a favor, establece nuevas disposiciones para que bancos, tiendas departamentales y plataformas que otorgan tarjetas financieras garanticen procesos más ágiles, gratuitos y sin trabas para los usuarios.
Entre los puntos destacados de la reforma se encuentra la obligación de ofrecer mecanismos accesibles para cancelar una tarjeta, ya sea en sucursal, vía telefónica o por internet, sin la imposición de trámites excesivos o cargos indebidos.
Además, la nueva legislación exige que la emisión de tarjetas requiera autorización expresa del usuario, lo que busca evitar la entrega de productos financieros no solicitados.
Durante la sesión legislativa, diputadas y diputados coincidieron en que esta reforma fortalece los derechos de los consumidores, reduce prácticas abusivas y fomenta mayor transparencia y competencia en el sistema financiero nacional.
