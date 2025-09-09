Aprueban reforma constitucional para crear Ley General contra la Extorsión

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Con 474 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 73 de la Constitución Política, que permitirá al Congreso de la Unión crear una Ley General contra la Extorsión, la cual busca homologar las penas de prisión por este delito en todo el país y establecer su persecución de oficio, sin necesidad de que las víctimas presenten denuncia.

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en julio pasado, fue respaldada por todos los grupos parlamentarios y ahora será turnada al Senado de la República para continuar su trámite legislativo.

El dictamen fue avalado por unanimidad, tras casi cuatro horas de debate en el pleno de San Lázaro. La nueva legislación pretende cerrar el paso a modalidades como el cobro de piso y las extorsiones telefónicas, muchas de las cuales se originan desde centros penitenciarios.