Aprueban reforma constitucional para crear Ley General contra la Extorsión
Ciudad de México (MiMorelia.com).- Con 474 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 73 de la Constitución Política, que permitirá al Congreso de la Unión crear una Ley General contra la Extorsión, la cual busca homologar las penas de prisión por este delito en todo el país y establecer su persecución de oficio, sin necesidad de que las víctimas presenten denuncia.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en julio pasado, fue respaldada por todos los grupos parlamentarios y ahora será turnada al Senado de la República para continuar su trámite legislativo.
El dictamen fue avalado por unanimidad, tras casi cuatro horas de debate en el pleno de San Lázaro. La nueva legislación pretende cerrar el paso a modalidades como el cobro de piso y las extorsiones telefónicas, muchas de las cuales se originan desde centros penitenciarios.
De acuerdo con cifras oficiales, la extorsión es uno de los delitos de mayor crecimiento en el país, con miles de víctimas cada mes, tanto en el ámbito personal como empresarial. Además de representar pérdidas millonarias para la economía nacional, también deja un impacto psicológico y social significativo en quienes la sufren.
La reforma también busca fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, para responder de forma más efectiva ante estos actos delictivos, que afectan especialmente a pequeños comercios, comunidades vulnerables y autoridades municipales.
Aunque la modificación constitucional representa un avance importante, se ha señalado la necesidad de que la futura ley sea clara, operativa y cuente con presupuesto suficiente para garantizar su aplicación real en los estados, y no quede como una medida simbólica.
agm