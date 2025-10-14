Aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; oposición advierte retrocesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Amparo, con el objetivo de modernizar el marco jurídico de este instrumento legal y fortalecer su aplicación en materia fiscal y administrativa.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de un paquete de reformas para actualizar el sistema judicial mexicano.

Durante la discusión en el Pleno, se evidenció una fuerte polarización entre los legisladores. Diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) respaldaron la propuesta, argumentando que representa un avance en la eficiencia de los juicios de amparo y promueve la digitalización, la transparencia y la reducción de cargas procesales.

“La reforma honra la tradición constitucional del juicio de amparo, que tiene más de 178 años de evolución”, sostuvo la morenista Mariana Benítez Tiburcio.

Sin embargo, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su rechazo, al considerar que las modificaciones ponen en riesgo derechos fundamentales y podrían dejar en desventaja a sectores vulnerables.

El panista José Elías Lixa Abimerhi advirtió que la reforma “protege a los poderosos” y deja indefensas a comunidades indígenas, colectivos feministas y defensores de derechos humanos. Por su parte, Rubén Ignacio Moreira Valdez, del PRI, calificó el dictamen como “un adefesio” e “inconstitucional”, alertando sobre posibles afectaciones a la presunción de inocencia y contradicciones con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde Movimiento Ciudadano se denunció que el proceso legislativo fue apresurado y opaco. “Esta reforma deja en desamparo a millones de mexicanos que no pueden pagar un abogado”, señalaron.

El dictamen ahora será discutido en lo particular y posteriormente turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación.

