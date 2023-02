Aprueban en comisiones del Senado "Plan B"; queda fuera cláusula de "vida eterna"

Cabe señalar que el dictamen podría enfrentarse a impugnaciones luego de su promulgación y entrada en vigor.

De acuerdo al senador morenista, Ricardo Monreal, “Cuando inicia a hacer aplicada, en ese mismo momento puede ser impugnada. No puede ser impugnada si no se publica y no entra en vigencia esta ley, eso es lo que querían los del bloque opositor, que el Senado no dilatara la aprobación, para que hubiera la posibilidad de que se interpongan los recursos que se crean convenientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

